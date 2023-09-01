Маразмы и приколы нашей большой и необъятной страны. Пыталась собрать весело и без политики....
Новая коллекция смешных фотографий со всего мира....
Ещё одна подборка фото приколов из разных стран. Желаю всем приятного просмотра и отличного настроения на весь день....
Извиняюсь, что так долго ничего не выходило: было слишком много перемен в жизни и на кафолога просто не хватало времени. Поэтому без лишних слов выпускаю новую подборку фото-приколов....
Свадьба – дело серьёзное, и к нему нужно подходить с полной ответственностью. Ну или просто пустить всё на самотёк и пусть творится адский трэш....
Странные – это очень мягко сказано. Такое действительно встречается редко, но всё же встречается. Итак, и вы встречайте новую подборку маразмов и идиотизмов созданных человеческим...
Новая коллекция маразмов и приколов с нашей необъятной Родины. Смешные, странные и курьёзные случаи, которые можно встретить только у нас....
Котов много не бывает, подумала я и решила собрать новую подборку прикольных фотографий с кошками и котами....
Новая подборка прикольных фотографий с девушками, на которые хочется смотреть и смотреть. Красивые, восхитительные девушки, которые умеют зажигать....
Креатив нашего народа не перестаёт удивлять, что естественно сказывается в объявлениях и вывесках. Порой такое напишут, что хоть стой, хоть падай. Итак, подборка прикольных объявлений...